Cinque motivi per non dare fiducia al PPE

1. Se guardiamo al presidente della Commissione di Bruxelles, espressione del Partito popolare europeo, vedremo che si chiama Jean-Claude Juncker e, oltre al modo liquidatorio di considerare l’Italia e il suo Governo, dal 1989 al 1995, è stato governatore della Banca Mondiale (dal 1995 governatore del Fondo monetario internazionale).





2. Nella conformazione attuale l'Europarlamento ha una maggioranza formata dalla alleanza tra PPE e Partito socialista europeo (S&D) che possiede circa il 54 per cento dei seggi. Nel gruppo del primo ci sta Forza Italia, nel secondo il Pd "martiniano-renziano".





3. Se guardiamo al voto del Parlamento europeo che ha approvato con maggioranza di due terzi la relazione della deputata dei Verdi Judith Sargentini (12 settembre 2019), che ha decretato l’applicazione dell’articolo 7 del TUE e, quindi, molto discutibili sanzioni all’Ungheria in quanto “minaccia allo Stato di diritto”, esso è frutto dell’ennesimo accordo popolari-socialisti assunto all’interno delle logiche di coalizione maggioritaria a Strasburgo. Un patto scellerato tanto più se si pensa che il Primo ministro ungherese Viktor Orbán e il suo partito, almeno fino allora (attualmente la sua posizione è in via di definizione), faceva parte del Partito popolare europeo.





4. Il Presidente dell’Europarlamento (e leader della “sezione” italiana del PPE) Antonio Tajani ha sempre appoggiato durante il suo mandato l’agenda dei "diritti Lgbt”. Ad esempio, nell’agosto 2018, in occasione della solita carnevalata del gay pride tenuto a Rimini, furbescamente ribattezzato “Summer Pride”, ha scritto una lettera pubblica all’Arcigay di Rimini nella quale è contenuto il seguente peana omosessualista: "l’Unione Europea è fondata sul valore del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. […] La nostra istituzione condanna fermamente qualsiasi discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e si rammarica fortemente che i diritti fondamentali delle persone LGBT non siano ancora pienamente sostenuti nell’Unione europea".





5. Il patto che Angela Merkel (PPE) e Emmanuel Macron (“uomo” di Hollande e, quindi, apparentato al PSE) hanno firmato ad Aquisgrana rilancia la guida franco-tedesca nell’ambito dell’Ue (l’Asse), tenendo fuori uno dei Paesi fondatori come l’Italia che, oggi come oggi, farebbe bene a mettersi alla guida di chi si oppone alla definitiva disgregazione dei popoli e delle sovranità nazionali (attualmente i Paesi di Visegrad).