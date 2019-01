Cardito, il marocchino era "cresciuto in una famiglia complicata"

L'uomo fermato per omicidio volontario a Cardito proviene da una famiglia del Marocco complicata ed era stato tolto anni fa alla mamma che aveva problemi di alcolismo. Intanto Carmela Sannino, responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Cardito è arrivata all'ospedale Santobono insieme al sindaco Giuseppe Cirillo ed ha affermato che "i bambini non frequentavano scuole del territorio per cui non si aveva idea del contesto familiare".



"Non c'erano avvisaglie - ribadisce anche il sindaco Cirillo - la famiglia di lui è bene integrata nel nostro territorio e mai avremmo potuto immaginare che arrivasse a compiere un gesto simile". "La sorella più piccola, rimasta illesa, di questa famiglia devastata dalla tragedia di ieri è in una struttura assistenziale ed e' stata visitata questa mattina dai nostri servizi sociali, stiamo mettendo in campo tutte le azioni per aiutare i bambini di questa famiglia". Lo ha detto Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito.



La bambina rimasta ferita nella tragedia familiare è invece attualmente assistita da un team di psicologi dell'Ospedale Santobono di Napoli. La piccola, di sette anni, ha già fatto un primo colloquio

con gli psicologi e si trova ora nella sua stanza nel reparto di neurologia, piantonata dalla Polizia di Stato e assistita permanentemente da due infermiere. Attualmente, infatti, a quanto si apprende la madre non ha avuto il permesso di stare con lei, né nessun altro parente si è presentato all'ospedale

pediatrico napoletano.