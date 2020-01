Virus letale: ci hanno fregato! La rivelazione del Washington Times

La Cina alla fine vuota il sacco ed ammette di aver mentito: i morti per l'infezione da coronavirus sono molti più di quanto dichiarato, almeno 107, altro che i "sei anziani morti e 170 ricoverati". E settemila i sospettati di essere infetti, portatori più o meno sani, in questo caso difficili da individuare. Dati shock snocciolati infine, dopo due mesi di balle - perché il virus è in circolo almeno da dicembre - dalla Commissione sanitaria nazionale cinese, che ha detto nei suoi aggiornamenti quotidiani che i casi d'infezione accertati sono saliti a 4.515 unità, quasi raddoppiati in 24 ore sulle 2.744 unità di ieri. Ma gli esperti di Hong Kong, che non amano i bavagli di Pechino sono ancora più drastici: "Possibili 150mila casi al giorno, picco tra aprile e maggio".



E nel frattempo pure l'Oms è costretta a fare marcia indietro: L'Organizzazione mondiale della sanità ammette di essersi sbagliata nell'aver dichiarato "moderato" il rischio globale derivante dal coronavirus cinese, che sarebbe invece "elevato". E sempre più circola il sospetto che la malattia, che ricorda pellicole in stile Virus letale, sia in realtà un esperimento sfuggito di mano ai militari nei mesi scorsi, un'arma batteriologica, anzi virale, passata agli animali e poi mutata - ed in continua mutazione, peraltro - infettando l'uomo.





La notizia era rimbalzata nei giorni scorsi sul Washington Times, dove un ex ufficiale dell'intelligence militare israeliana, Dany Shoham, esperto di guerra batteriologica, ha rivelato che a Wuhan c'è un laboratorio collegato al programma segreto di armi chimiche portato avanti da Pechino. Tutti virus mortali. E Paolo Liguori, su TgCom24, ha parlato di "migliaia di morti" in Cina. Morti sulle quali Pechino tace.