Immigrazione? Per Conte si batte con la "cooperazione internazionale"

Il premier Conte al G20 invita alla cooperazione internazionale. "Siamo convinti che la cooperazione internazionale sia la chiave per affrontare le sfide globali come l'immigrazione. Aumentare la collaborazione anche al livello di G20 può essere utile, per questa ragione concordiamo sulla necessità di continuare la discussione anche con i nostri partner del G20 per sostenere un approccio globale ad un fenomeno strutturale e transazionale".



"Nel contesto europeo l'Italia ha promosso una gestione dell'immigrazione attraverso un approccio multilivello che punta, prima di tutto, sui movimenti primari". Conte ha ricordato "l'importanza degli investimenti nei paesi di origine e transito per affrontare le cause primarie dell'immigrazione".