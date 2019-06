Trump: "Sanità per clandestini? Prima gli americani"

"Tutti i democratici hanno alzato la mano per dare a milioni di stranieri illegali copertura sanitaria senza limitazioni. Che ne dite di occuparci prima dei cittadini americani? Questa è la fine della corsa!". Cosi' il presidente Donald Trump commentando via Twitter il secondo round del dibattito tra i candidati democratici alla presidenza degli Stati Uniti in corso a Miami mentre è impegnato in una serie di incontri bilaterali organizzati a margine della riunione del G20 di Osaka, in Giappone.