Ruba 1.400 piante di canapa industriale, arrestato ad Enna

Fugge all'alt della polizia abbandonando il furgone che stava guidando: dopo averlo catturato, gli agenti scoprono che il mezzo era stivato di piante di cannabis. E' accaduto a Piazza Armerina a Enna. I poliziotti, incrociato il furgone e riconosciuto l'autista, hanno invertito la marcia: Gianluca Aguglia, 41 anni, ha bloccato e abbandonato il veicolo, fuggendo a piedi per le vie della cittadina.



Dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e bloccato. A bordo sono state trovate 1.400 piante di cannabis, appena estirpate, per un peso complessivo di oltre 100 chilogrammi: l'uomo a quel punto ha confessato di averle estirpate da una coltivazione di Ramacca (Catania). Sul posto i poliziotti hanno accertato che si tratta di una coltivazione di canapa sativa, a basso contenuto di Thc, regolarmente autorizzata e destinata al settore tessile e chimico.



Aguglia, probabilmente convinto che si trattasse di cannabis indica, è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari. E' accusato di furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.