Brescia, arrestato foreign fighter marocchino

Un foreign fighter italo-marocchino è stato arrestato in Siria dalla Polizia nell'ambito di un'indagine della procura di Brescia partita nel 2015. L'uomo, di 25 anni, aveva vissuto in Italia ed aveva aderito a cellule terroristiche prima vicine ad al-Qaeda e poi con l'Isis. Aveva combattuto con le milizie jihadiste; su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo.