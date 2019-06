I "compagni" sulla Sea Watch. Protesta la Lega

"Spiace vedere che in un momento delicato come questo, in cui una nave straniera vuole violare le leggi italiane, mettendo in discussione la nostra sovranità, il PD, che ha avuto la responsabilità di Governo fino ad un anno fa, si comporti come fosse un centro sociale, come fosse un qualsiasi Leoncavallo".



"Chi è stato premier o ministro non può avallare una violazione delle nostre leggi, non può stare con una nave straniera che forza un nostro porto mettendo a rischio il nostro ordine, cercando un precedente pericolosissimo se non applicassimo le leggi. Passi che i no global o le frange più radicali della sinistra blaterino di aprire i porti, ma almeno chi ha avuto responsabilità di Governo dovrebbe fare il suo dovere e non strumentalizzare. Così facendo il PD diventa il partito dei centri sociali". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Vice presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati.