Scuola, Bernini: "Linee oscure"

"Quattro mesi dopo aver messo i sigilli alle scuole italiane, e a ottanta giorni dalla riapertura, le linee guida del governo riviste e corrette dispongono che la sicurezza degli studenti sarà garantita dal metro di distanza fra le loro 'rime buccali'. E abbiamo anche appreso che la ministra Azzolina vuole una scuola 'colorata', con studenti che non siano più 'ricettacoli di qualcosa'. Se queste sono le premesse, abbiamo la conferma che il futuro dell'istruzione non è propriamente nelle mani migliori". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.