Coronavirus, record di casi in Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca ha registrato il più grande picco nei casi di Covid-19 in oltre due mesi, con diversi centri in cui la malattia si sta diffondendo rapidamente, come ha detto sabato il ministero della Salute. Il ministero ha riferito di 168 nuovi casi registrati venerdì, il più alto aumento giornaliero dall'11 aprile e altri 120 segnalati sabato, secondo quanto riporta il quotidiano Le Figaro citando l'Afp. I nuovi dati hanno portato il conteggio totale per lo stato membro dell'UE di 10,7 milioni di abitanti, a 11.164 casi oltre a 349 decessi.