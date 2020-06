Regionali, Gelmini: "La maggioranza Pd-M5S è artificiale"

"Zingaretti continua a supplicare in ginocchio il Movimento 5 Stelle per avere un'alleanza strutturale con i grillini in vista delle prossime elezioni amministrative. Ma il segretario dem fa male i suoi conti. La maggioranza che sostiene il Conte Bis non è una coalizione politica, ma solo una costruzione artificiale che sta insieme per poltrone e per potere. In Italia l'unica coalizione degna di questo nome e' quella di centrodestra, che guida la maggioranza delle Regioni, e che e' pronta a governare il Paese". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.