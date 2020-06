Scuola, la Lega: "Azzolina inadeguata, si dimetta"

"Dichiarare che oltre un milione di alunni, ovvero il 15% di tutti gli studenti, resteranno fuori dalle classi, tenuto conto del distanziamento di un metro, lasciare soluzioni e responsabilita' sulle spalle dei dirigenti scolastici, delle Regioni, delle Province e dei Comuni significa essere inadeguati come ministro. Non sono stati risolti i problemi dei precari, le scuole paritarie continuano ad essere ignorate, il rischio che gli alunni piu' fragili siano emarginati e' sempre piu' reale. La conferenza stampa di ieri del ministro Azzolina e del premier Conte ancora una volta dimostra che il governo arriva sempre in ritardo, quando il fattore tempo invece è una variabile cruciale".



"Mettere un miliardo e' importante ma non basta se si lasciano solo poco piu' di due mesi per trovare la quadra ad una situazione tanto complessa. Non capire che il rilancio del Paese passa dalla costruzione di un solido e omogeneo sistema di istruzione significa non avere lungimiranza. Azzolina finora si merita un 4, e' inadeguata. Si dimetta". Lo afferma la senatrice della Lega Erica Rivolta, vicepresidente della commissione bilancio del Senato.