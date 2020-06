Scuola, Boschi: "Su fondi a paritarie residuo ideologico M5S"

Sui finanziamenti alle scuole paritarie "purtroppo c'e' ancora un residuo ideologico in M5s", dice la capogruppo di Iv alla Camera, Maria Elena Boschi, intervistata da Avvenire. "Noi - aggiunge - pensiamo che la libertà di educazione vada difesa. Dire che dobbiamo aumentare il finanziamento della scuola statale e' giusto", "ma i denari per la paritarie non sono soldi regalati ai ricchi come pensano i seguaci delle ideologie, sono un concreto sostegno alle famiglie e in questa fase di crisi servono a evitare che migliaia di persone che lavorano nelle paritarie perdano il posto".