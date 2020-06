Mes, Tajani: "Dire no errore madornale, i voti di FI ci sono"

"Noi abbiamo sempre detto che il Mes è necessario ed essenziale per un Paese come l'Italia, che ha certamente bisogno di ristrutturare il suo sistema sanitario, figuriamoci se è ragionevole non prendere quei soldi quando sono senza condizionalità e a tassi di interessi praticamente negativi. Non farlo sarebbe un errore madornale". Lo afferma, intervistato dal Corriere della Sera, Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.



"Non portare in Parlamento la decisione se prendere o meno i finanziamenti del Mes non ha fondamento, anche se passasse con i voti determinanti di Forza Italia non sarebbe una tragedia, non avrebbe ripercussioni sulla tenuta della maggioranza, perché in questo caso, come per gli scostamenti di bilancio, discutiamo non della tenuta del governo ma di cosa serve veramente a questo Paese e agli italiani", ha aggiunto. Per Tajani da parte di chi fa resistenza all'utilizzo del Mes c'è "l'infondato spauracchio della Troika che in questo caso non esiste".