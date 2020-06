Passeggiata lunare per il rover cinese

Lunga 'passeggiata sulla Luna per il rover lunare cinese Yutu-2, o Jade Rabbit-2, che si è spostato di 463,26 metri sul lato opposto del nostro satellite naturale per condurre un'esplorazione scientifica del territorio 'vergine'. Stando a quanto ha riferito il Centro di esplorazione lunare e del programma spaziale del China National Space Administration, sia il lander che il rover della sonda Chang'e-4 hanno appena terminato il lavoro del loro 19° 'giorno lunare' e la navicella è passata alla modalità dormiente a causa della notte lunare che provoca la mancanza di energia solare.



La sonda Chang'e-4 è stata lanciata dalla Cina l'8 dicembre 2018 ed ha fatto il suo primo 'atterraggio morbido' sul cratere Von Karman nel bacino del Polo Sud-Aitken, sul lato opposto della Luna, il 3 gennaio 2019.



Come risultato dell'effetto di blocco delle maree, spiegano dal Centro, il ciclo di rivoluzione della Luna è uguale al suo ciclo di rotazione e lo stesso lato è sempre rivolto verso la Terra. Un giorno lunare equivale a 14 giorni sul nostro pianeta e una notte lunare ha la stessa durata. Durante il diciannovesimo giorno lunare, Yutu-2 ha esaminato un piccolo cratere a circa tre metri a sud-ovest del rover e ha ottenuto una nuova serie di dati scientifici di rilevamento.