Da Regione Lombardia soldi per le darsene

Arriverà in Consiglio regionale un Ordine del Giorno al Bilancio 2020-2022 riguardante la realizzazione di opere pubbliche in provincia di Cremona e Mantova. Si tratta del fondo Interventi per la ripresa economica, destinato al sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale; Regione Lombardia si impegnerà alla realizzazione di nuove darsene sul Po per imbarcazioni adibite a controlli. Con l'Ordine del Giorno presentato all'Aula consiliare, l'importo richiesto per queste opere è di 300.000 euro. Firmatari, il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, di Mantova, ed il collega Federico Lena, di Cremona.