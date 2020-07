Mantova, fondi regionali per le opere viabilistiche

Si discuterà in Consiglio Regionale lombardo un Ordine del Giorno del consigliere regionale del Carroccio Alessandra Cappellari che impegna la Giunta a stanziare 15.500.000 euro per la realizzazione di opere viabilistiche in provincia di Mantova. Il testo chiede che vengano stanziati diversi fondi per la realizzazione di una serie di opere pubbliche fondamentali per il territorio mantovano. Si tratta di interventi molto sentiti e richiesti dai cittadini e riguardano la viabilità. Il primo riguarda il completamento del collegamento della SP ex SS413 “Romana” e della SP ex SS496 “Virgiliana” III lotto (Pope), per un importo stimato di euro 7.000.000; il secondo la Gronda Nord Viadanese II lotto, connessione SS343 con SS358, per un importo stimato di euro 7.500.000. Entrambi gli interventi alleggeriranno il traffico cittadino con un minimo impatto ambientale per le zone del Mantovano.