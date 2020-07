Il Pirellone anti-covid guarda a Brescia. Per la ripartenza

“La Lombardia ha posto in essere un enorme sforzo economico: 3 miliardi di euro dedicati al Fondo Interventi per la Ripresa, un vero Piano Marshall. Nell’ambito di queste risorse abbiamo voluto presentare una serie di Odg dedicati a interventi che consentiranno la realizzazione di opere dal valore totale di quasi 60 milioni di euro, che vedranno la Regione partecipare in modo esclusivo o compartecipato al finanziamento”. Così i consiglieri regionali bresciani della Lega (Francesca Ceruti, Federica Epis, Francesco Ghiroldi e Floriano Massardi) commentano l’approvazione degli Ordini del Giorno di cui sono firmatari all’Assestamento di Bilancio 2020-2022.



“Con l'Assestamento – spiega Francesca Ceruti – sono state messe in campo numerose opere in tutta la Regione e in particolare a Brescia verranno investite somme considerevoli per sistemare strade, ponti e realizzare importanti opere pubbliche, come la tangenziale di Isorella. Un investimento che non si vedeva da tempo. Si è voluto mettere in campo uno sforzo enorme per far ripartire l'economia e grazie ai miei Ordini del Giorno saranno realizzabili opere per un valore complessivo di 5 milioni e 700 mila euro. Il Covid-19 ha creato problemi sotto tutti gli aspetti ma abbiamo cercato di rispondere con fatti concreti e con opere indispensabili per i nostri territori. Ripartirà il lavoro e il territorio ne beneficerà e questo è il risultato che volevano raggiungere e che otterremo”.



“Sono orgogliosa – afferma Federica Epis – di essere parte di un gruppo profondamente legato al proprio territorio, capace da sempre di superare le difficoltà e riconsegnare ai suoi Comuni il prestigio e il valore che meritano. Soddisfatta da parte mia per le opere che saranno realizzate nella Bassa Bresciana e nella Franciacorta, dal valore complessivo di 7 milioni, grazie agli ordini del giorno di cui sono prima firmataria.”



“Per quanto concerne la Valcamonica – prosegue Francesco Ghiroldi – le risorse sono considerevoli e consentiranno grande respiro alla nostra Valle mediante la realizzazione di opere che valgono oltre 35 milioni di euro, grazie agli Odg di cui sono primo firmatario. Tra queste, per un valore di circa 25 milioni, l’ampliamento del demanio sciabile “Medio Tonale – Cima Sorti”, con 10 chilometri di nuove piste attrezzate per l’innevamento, nel Comune di Ponte di Legno. Inoltre meritano menzione anche la realizzazione del campus dell’Università della Montagna ad Edolo e l’area di elisoccorso polivalente nel Comune di Temù. Le restanti risorse verranno impiegate per altri interventi attesi, quali la riqualificazione e la messa in sicurezza di molte delle nostre strade, il recupero di aree ecologiche, l’ammodernamento di poli sportivi, la realizzazione e l’estensione di piste ciclopedonali”.



“Grande attenzione – spiega Floriano Massardi, vice capogruppo della Lega al Pirellone – per la montagna e le valli bresciane. Per quanto riguarda la Valsabbia e il Garda il valore complessivo delle opere che saranno realizzate è di 5 milioni e 550 mila euro, mentre per la Val Trompia di 6 milioni e 750 mila euro.

Sono molti i Comuni di queste zone che, grazie ai miei Ordini del Giorno, potranno utilizzare questo denaro per opere fondamentali per la collettività. Per esempio la nuova palestra di Vallio Terme, che vedrà un cofinanziamento complessivo pari a 270 mila euro, la strada della costa per collegare le frazioni di Lumezzane Fontana-Renzo-San Sebastiano, con un valore stimato di 500 mila euro, oppure la messa in sicurezza di alcuni ponti sui territori di Bagolino e Odolo, interventi con un valore stimato di 3 milioni e 360 mila euro. Ma anche i 6 milioni di euro per la messa in sicurezza della strada Tavernole-Nozza, nel Comune di Marmentino. Senza dimenticare infine la manutenzione straordinaria del ponte della SP572 nel Comune di Manerba del Garda, intervento stimato per 640 mila euro.”