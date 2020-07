Ospedale Morelli di Sondalo, è polemica coi Cinquestelle

Voto contrario dal Consiglio Regionale Lombardo all’Odg al Bilancio presentato dal M5S. “Un provvedimento- commenta il consigliere valtellinese della Lega Simona Pedrazzi – che non può di certo sistemare o risolvere la situazione, tanto più che è stato presentato da consiglieri che non conoscono le problematiche sanitarie del nostro territorio. Non è necessario, come qualcuno ha voluto insinuare, avere un passaporto della Valtellina per parlare dell’ospedale Morelli di Sondalo, ma basta semplicemente avere buon senso e, magari, confrontarsi con chi il territorio lo conosce bene perchè lo vive tutti i giorni. Ma è un classico dai 5 Stelle non ascoltare nessuno e procedere a casaccio.



L’Odg – ribadisce Pedrazzi - così come è stato formulato non risolve adeguatamente la situazione. E’ necessario parlare di sanità di montagna ad ampio spettro e lasciare lavorare il territorio senza innescare polemiche che portano solo confusione. Ho sempre dato la mia piena disponibilità al confronto con tutte le forze politiche, con alcuni è stato anche costruito un percorso positivo. Su questo punto, come gruppo Lega abbiamo anche dimostrato il nostro impegno chiedendo loro di poter riformulare l’ordine del giorno insieme. Proposta che però i consiglieri 5 Stelle non hanno voluto accettare, chiedendo invece di passare subito al voto. Ennesima dimostrazione da parte loro di non avere argomenti a riguardo”.