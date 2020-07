Pizzighettone: soldi per il Regina Pacis

"Esprimo soddisfazione per l'approvazione, oggi in Aula Consiliare al Pirellone, di un mio Ordine del Giorno al Bilancio Regionale 2020-2022, per lo stanziamento di risorse finanziarie per opere strutturali in diversi comuni della Provincia di Cremona". Così il consigliere regionale leghista Federico Lena, cremonese. Che spiega: "Grazie al mio OdG Regione Lombardia mette a disposizione una serie di fondi per sostenere la riqualificazione edilizia della proprietà comunale denominata Regina Pacis, ex piccolo teatro, che diventa una Sala Civica Polifunzionale, nel comune di Pizzighettone; il valore stimato dell’opera è di euro 110.000; e arriveranno fondi per la riqualificazione urbana (asfaltature più arredo urbano), nel comune di Azzanello, per lavori del valore di 60.000 euro".



"Ancora", prosegue Lena, "è prevista la sostituzione completa dell’impianto di videosorveglianza ormai obsoleto del Comune di Pandino, con 20 telecamere e attrezzatura control room, per una spesa complessiva di 100.000 euro; e il rifacimento della piazzola ecologica, ormai datata, del comune di Robecco d’Oglio, 100.000 euro; infine soldi per l’ampliamento, post emergenza covid, dei due cimiteri comunali del comune di Palazzo Pignano, valore 120.000 euro. Regione Lombardia una volta di più dimostra di avere a cuore il benessere dei cittadini cremonesi".



"Personalmente, ho cercato di soddisfare chi mi ha chiesto aiuto direttamente. Per i prossimi bilanci spero di poter soddisfare anche altre esigenze territoriali", conclude Lena.