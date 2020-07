Nomadi sgomberati dal Foro Italico. A breve

Verranno sgomberati entro l'11 agosto i nomadi che sostano in via del Foro Italico e dell'area golenale di via Foce dell'Aniene. La prima tappa è consistita in un sopralluogo che ha rilevato presenza di rifiuti e di manufatti abusivi. 129 i nomadi ancora presenti. "Si tratta di un'operazione di portata storica, in quanto viene liberata un'area occupata da un vera e propria baraccopoli addirittura a partire dal 1990. Un intervento consistente e strutturale, atteso da tantissimo tempo per ripristinare il decoro e mettere fine a condizioni igienico - sanitarie pessime. Gli effetti disastrosi di questa situazione impattavano sulla zona circostante. Assicuriamo quindi tutela e vivibilità a tanti cittadini di questo pezzo di città e sottraiamo dal degrado e dall'assenza dei più elementari diritti le persone che vivono nell'insediamento, tra cui vari bambini", spiega il Delegato alla Sicurezza di Roma Capitale, Marco Cardilli.