Europee 2019, tonfo pentastellato. Da 5Stelle a mezz’ostello

L’ossessione per il caso Siri, la subalternità alle politiche leghiste, l’impaccio sulla TAV, le promesse tradite in Puglia su TAP ed ILVA, il Reddito di Cittadinanza che non ha abolito la povertà, e che spesso è arrivato con due spiccioli d’accredito, anziché essere le spese immorali, sono immorali importi da 40 euro mensili. L’onestà è andata in nevrosi, con difficoltà a gestire il potere e le normali procedure giudiziarie in cui può incappare un governante, come l’imbarazzo sull’autorizzazione a procedere nel processo Salvini.



Possiamo dirlo, da quando ha vinto le Politiche del 2018 Di Maio ha sbagliato tutto. O si è inerpicato su temi scivolosi, o ha cambiato parere rovinosamente, o non è stato efficace né a dare una linea né a differenziarsi da quell’ingombrante Salvini che diventava sempre più Gigante, nel mondo degli stellati ridotti a Puffi.



Giacca e cravatta, il taglio perfetto ed il sorriso buono, Di Maio nell’Esecutivo ha vestito il ruolo del chierichetto, buon parrocchiano ma timoroso, un Don Abbondio senza arte né parte. Oggi ha tentato di coprire la debacle elettorale con la gestione del fallimento di Mercatone Uno, dove 1.800 impiegati rischiano il posto di lavoro. Il Giudice ha disposto la continuità aziendale in mano alla curatela fallimentare, ma ovviamente non sarà roba di molto tempo.



Solo che negli scatoloni e negl’imballaggi del centro commerciale, i grillini potrebbero trovare uno sfratto dal Governo, se non dovessero piegare le orecchie dinanzi al Re delle urne Matteo Salvini. Ma, una politica ancora più remissiva, non farebbe altro che schiacciare nell’irrilevanza la loro esistenza.

Far saltare tutto ed allearsi col PD? Peggio che andar di notte, un vero e proprio suicidio, tra incoerenza e tradimento del mandato elettorale. Due sono le ipotesi più accreditate, continuare con l’azione di Governo trovando una nuova strategia di comunicazione e di prammatica concreta, oppure tornare all’opposizione.



Per la seconda opzione dovrebbero accettare il ritorno alle urne e il dimezzamento dei consensi anche nel Parlamento italiano. E poi lavorare di buona lena per ricostruire, magari cambiando leadership. Oppure, ed è più ovvio anche per gli Onorevoli che non vogliono lasciare la poltrona e per Di Maio che non vuole tornare a vendere bibite, accreditarsi al primo scenario.



Il punto è che il tema forte, il Reddito di Cittadinanza, se lo sono già giocati. Non ci sono all’orizzonte nel contratto altri grimaldelli così potenti mediaticamente, tali da ribaltare i pronostici. Il salario minimo è cosa buona e giusta ma non fa scintille sotto i riflettori, magari riscrivere anche quell’obbrobrio del Jobs Act, potrebbero ritirare fuori il tema dell’Articolo 18. Puntare tutto e con coraggio sui temi sociali, sulla protezione globale del cittadino, magari investire più risorse per la NASPI, per le assunzioni nel pubblico impiego, per ampliare importi e parterre del Reddito.



Il M5S deve ripartire dal Meridione e dalle sue istanze, la Lega ha già con sé la golden share su tasse, sicurezza ed identità. Che fine ha fatto ad esempio la solidarietà ai riders? Gli elettori vogliono fatti, che sia un sussidio o un posto di lavoro, l’importante è che sia percepito.