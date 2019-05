La Lombardia approva la rideterminazione degli assegni vitalizi

“Oggi in aula è stato discusso il progetto di legge n. 75 sul tema degli assegni vitalizi, che devono essere rideterminati in ottemperanza a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2019”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti.





“Il testo di cui sono stata relatrice”, spiega Ceruti, “oggi è stato approvato all'unanimità dall'Aula consiliare. Si riferisce agli assegni vitalizi diretti ed indiretti in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi per coloro che hanno ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionali o di assessore regionale sino alla IX legislatura. Dalla X legislatura sono stati aboliti. La rideterminazione comporterà un risparmio per Regione Lombardia ed entrerà in vigore già dal 1 luglio 2019”.