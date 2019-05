Bomba alla sede Lega di Treviso, arrestato un anarchico spagnolo

Si chiama Juan Antonio Sorroche Fernandez il militante anarco-insurrezionalista di origine spagnola catturato dalla polizia perchè ritenuto responsabile dell'attentato esplosivo perpetrato il 12 agosto 2018 contro la sede della Lega di Treviso e rivendicato dalla sigla "Cellula Haris Hatzimihelakis/internazionale nera (1881/2018)". Sorroche si è reso irreperibile già dalla primavera del 2017 per sottrarsi ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino che nell'aprile 2017 lo aveva condannato ad un 1 anno e 9 mesi di reclusione.



All'uomo vengono contestati nello specifico i reati di strage e di attentato con finalità di terrorismo in quanto ritenuto ideatore, organizzatore ed esecutore dell'azione delittuosa. La complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura di Venezia e posta in essere da un gruppo investigativo formato da operatori della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha visto il coinvolgimento delle Digos di Venezia, Brescia, Treviso e Trento.