Regione Lombardia approva la Legge di Semplificazione

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, durante la seduta odierna, la Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019. Nel merito è intervenuto il Consigliere della Lega e relatore, Simone Giudici. “Esprimo soddisfazione per l’approvazione di questo testo normativo – afferma Giudici – che interviene su moltissimi aspetti dell’impianto legislativo di Regione Lombardia, andando a semplificare e razionalizzare le norme in essere, in piena coerenza con gli obiettivi di questa Legislatura, fortemente voluti dal Governatore Attilio Fontana.





Il provvedimento approvato quest’oggi dal Pirellone è giunto in Aula dopo un lungo e attento lavoro di analisi e revisione all’interno delle singole Commissioni consiliari e della Commissione Affari istituzionali, dove sono stati posti in essere ulteriori interventi di miglioramento, in svariati ambiti, dall’Agricoltura al Commercio, passando per l’Ambiente e la Sanità, grazie ad emendamenti, molti dei quali presentati dai colleghi del Gruppo della Lega.



Fra le novità che ritengo di maggiore rilievo vi è l’istituzione, presso il Corecom della Lombardia, dell’osservatorio sul bullismo online, piaga sociale dei nostri giorni e dell’osservatorio regionale con funzioni consultive e di supporto per la promozione dell’uso di prodotti locali nelle mense scolastiche. C’è poi una modifica per valorizzare i mercati all’ingrosso e per migliorare la disciplina sulle fiere. Altre norme sono inerenti alla semplificazione burocratica, come per il rilascio delle autorizzazione per i trasporti eccezionali ed agricoli.



Nel complesso è stato fatto un buon lavoro e un ringraziamento è quindi doveroso a tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, oltre che ai membri della Giunta regionale, che hanno contribuito alla creazione di un testo normativo – conclude Simone Giudici – all’insegna di quel pragmatismo tipicamente lombardo”.