Strage di Brescia, la Lombardia osserva un minuto di silenzio

Il Consiglio regionale della Lombardia, alla riapertura pomeridiana dei lavori di oggi, ha osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime della strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio del 1974. "In quegli anni tragici", ha detto il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, "la democrazia è riuscita ad essere più forte del terrorismo. Gli uomini dello Stato, insieme al sostegno popolare, sono riusciti a contrastarlo".



La bomba era nascosta in un cestino portarifiuti della piazza di Brescia. Nell'attentato persero la vita 8 persone e altre 102 rimasero ferite. E su quel drammatico episodio è intervenuto, sui social, anche il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, che ha commentato: "Ogni attentato alla vita è da condannare".