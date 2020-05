Ragusa, il capogruppo grillino scambia yacht con palermitani per migranti clandestini

Scambia dei palermitani per migranti pronti a sbarcare sulla costa ragusana. Non è una barzelletta, ma è accaduto davvero a Ragusa, in Sicilia, dove il capogruppo in consiglio comunale del Movimento Cinque Stelle aveva lanciato, udite udite, l'allarme clandestini in arrivo al porto di Marina di Ragusa con tanto di richiesta di spiegazioni allo spiazzato-incredulo primo cittadino.



In realtà, l'imbarcazione giunta al molo non era altro che uno yacht, partito da Malta, con a bordo dieci cittadini italiani, tra cui diversi palermitani, e in possesso di tutte le autocertificazioni. I passeggeri hanno lasciato Ragusa a bordo di un van a noleggio alla volta di altra destinazione dichiarata. I due skipper, invece, hanno fatto rientro a Malta a bordo della nave.



Certo, a furia di penalizzare gli italiani a vantaggio del primo che sbarca a bordo di un gommone, ci sta che prima o poi si corra il rischio di scambiare gli italiani per clandestini, ma, paradosso dei paradossi, i migranti avrebbero tanto da ridire in proposito considerati il vitto e l'alloggio gratis di cui beneficiano.