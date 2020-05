Rubavano nei centri commerciali, in manette due "risorse"

Sono stati sorpresi a rubare uno nel centro commerciale di Cinecittà, l'altro in quello della Bufalotta. Due sudamericani, un domenicano di 67 anni e un peruviano di 28, sono stati arrestati dai poliziotti. Il primo per aver infilato in una borsa schermata e col doppiofondo dei vestiti ai quali aveva tolto la placca anti taccheggio, l'altro per aver rubato la borsa a una signora.