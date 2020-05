Virus letale, nuovi casi in Cina

Due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Cina nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito in un comunicato dalla Commissione sanitaria nazionale. Entrambi sono stati importati dall'estero: uno a Shanghai e un altro nella provincia meridionale di Fujian. Inoltre sono stati registrati 23 casi asintomatici, ha aggiunto la Commissione. Dall'inizio dell'epidemia in Cina, i casi confermati nel Paese sono stati 82.995, le vittime 4.634.