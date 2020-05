Covid, 14 milioni di persone a rischio fame in America Latina

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha avvertito che almeno 14 milioni di persone potrebbero soffrire la fame in America Latina, nuovo epicentro della pandemia di coronavirus. Le nuove proiezioni, rilasciate ieri, stimano una sofferenza in crescente aumento: 3,4 milioni di persone hanno già sperimentato una grave sicurezza alimentare nel 2019, un numero che potrebbe quadruplicarsi quest'anno in quest'area vulnerabile del mondo.



"Stiamo entrando in una fase molto complicata", ha affermato Miguel Barreto, direttore regionale del Pam per l'America Latina e i Caraibi. "E' ciò che chiamiamo pandemia della fame", ha aggiunto.



Alcuni inequivocabili segnali sono già stati inviati dalla popolazione locale. Cittadini disperati hanno violato la quarantena in cerca di denaro e cibo. Molti dei nuovi affamati sono lavoratori senza contratto, che rappresentano una parte considerevole della forza lavoro dell'America Latina.