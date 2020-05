Lotta ai tumori, Regione Lombardia in prima fila

"Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico del paziente rappresentano i cardini della lotta ai tumori. E hanno trovato un'applicazione efficiente nelle Breast Unit, il cui modello ora verrà applicato anche per quanto riguarda il tumore al pancreas, con la costituzione delle nuove Pancreas Unit". Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, promotore della Risoluzione approvata ieri durante la seduta della Commissione.



"Le Pancreas Unit verranno realizzate in Centri specializzati che si caratterizzano sotto il profilo dell’eccellenza, della multidisciplinarietà e della competenza professionale con riferimento al carcinoma e alle altre neoplasie pancreatiche - spiega Monti - questo il primo punto della Risoluzione. La quale poi impegna sempre la Giunta a promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo con il Governo per individuare risorse statali da riservare alla ricerca e alla cura del tumore al pancreas, prevedendone la destinazione proprio ai Centri di eccellenza che si distinguono sotto il profilo della ricerca, studio e competenza professionale specifica in ambito di carcinoma pancreatico".



"I numeri relativi al tumore al pancreas rappresentano un'emergenza sanitaria - prosegue Monti - dal momento che si riscontra un incremento della patologia in tutto il mondo, e che attualmente in Italia rappresenta la terza causa di morte per tumori e le percentuali di sopravvivenza, a cinque anni, si attestano circa all'8%. Inoltre la previsione è che nel 2030 sarà la seconda causa di morte per tumore". "Le cause della patologia sono ancora in parte sconosciute, salvo alcuni fattori di

rischio quali il fumo, il diabete, l’obesità, l’eccessivo consumo di carne rossa o processata, l’abuso di alcool, la familiarità, la pancreatite cronica. Pertanto sarebbe opportuno implementare studi e ricerche tesi a focalizzarne le cause, sottolinea ancora.



"È quindi fondamentale promuovere azioni di prevenzione e informazione tra la popolazione, oltre a favorire la ricerca preclinica e clinica sul carcinoma pancreatico che costituisce un’emergenza sanitaria. L’emendamento che ho presentato ed è stato approvato va proprio nella direzione di promuovere un percorso formativo rivolto alla medicina del territorio con lo scopo di una presa in carico precoce della patologia in sinergia con i centri di riferimento regionali", conclude Monti.