Le vacanze al tempo del "coronavairus": Giggino vuole frontiere aperte

"L'Austria vuole collaborare e quindi permettere ai turisti tedeschi di attraversarla e arrivare in Italia. Dico chiaramente che se dovranno esistere blocchi o chiusure, l'Italia non resterà in silenzio". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito di eventuali blocchi dei flussi turistici in un'intervista rilasciata ai quotidiani Corriere del Trentino, Corriere dell'Alto Adige, Corriere del Veneto, Corriere di Bologna.