Ue, si svegliano i grillini: "Il potere è del consiglio, non degli eletti"

"Mentre il Parlamento europeo, vale a dire i rappresentati eletti, vota una risoluzione a larga maggioranza per un fondo di ripresa da duemila miliardi, gli Stati litigano e si dividono. La risoluzione, appoggiata da tutti i partiti, con l'apprezzabile astensione della Lega, chiede alla Commissione e al Consiglio europeo di andare veloci. Come è determinante in tempi eccezionali con una crisi eccezionale generata dall'emergenza coronavirus".



"E lo chiede puntando su sovvenzioni a fondo perduto piuttosto che prestiti, quelli che invece vorrebbe il Nord Europa, e auspicando l'introduzione di nuove risorse proprie, al fine di evitare un ulteriore aumento dei contributi diretti degli Stati membri al bilancio europeo. Ma, nonostante la larga maggioranza, c'è un asse che va dall'Austria all'Olanda che non vuole sentire parlare di tutto questo, anche se molti dei suoi stessi parlamentari europei hanno votato a favore di questa risoluzione". Lo dichiara Raffaele Trano (M5s), presidente commissione Finanze alla Camera.



"Tutto questo", prosegue, "perché il vero potere non è più della Commissione, che rappresenta gli interessi dell'Europa e viene 'controllata' dal Parlamento degli eletti, ma è del Consiglio Europeo, che rappresenta i singoli governi statali. Questa non è più l'Europa dei popoli, è l'Europa degli Stati e dei governi più ricchi. È una partita per il potere che giocano i singoli Stati e non è più sostenibile. Serve una nuova Ue, con un progetto fondato sulla cooperazione, in cui l'Italia deve giocare un ruolo fondamentale. Il voto parlamentare di Bruxelles non può contare di meno di un governo olandese, tedesco o austriaco. Quel voto è l'Europa che sogno e di cui c'è bisogno. In caso contrario l'Unione non ha futuro".