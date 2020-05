La Coop: "Non buttiamo i soldi dall'elicottero"

"Invece di buttare soldi dall'elicottero facciamo politiche keynesiane intelligenti e incentiviamo le cose che guardano al futuro del nostro Paese" in un'ottica di sostenibilità. E' la posizione espressa dal presidente di Coop Italia, Marco Pedroni, al secondo Asvis Live "Verso una ripresa trasformativa all'insegna di resilienza e sostenibilità".



Pedroni propone in particolare incentivi ai consumi sostenibili con "sgravi fiscali per gli acquisti dei consumatori". "Per esempio", dice il presidente di Coop, "i piatti di plastica usa e getta costano molto meno di quelli di materiali alternativi, dobbiamo fare in modo che i piatti compostabili non costino tre volte di più".