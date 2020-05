La nuova sparata grillina: spostare Irpef e Ires

"Proporremo il rinvio dal 30 giugno al 30 settembre della scadenza per i versamenti degli acconti e dei saldi Irpef e Ires. Lo faremo come MoVimento 5 Stelle con un emendamento al decreto Rilancio che auspichiamo trovi massima condivisione tra tutte le forze parlamentari. Le ragioni hanno a che fare anche con questioni tecniche legate alle novità sugli ISA introdotte proprio nel decreto Rilancio. Le modifiche richiedono delle tempistiche che potrebbero mettere in difficoltà intermediari, commercialisti e imprese, creando loro possibili disagi. Vogliamo un fisco sempre più vicino alle esigenze dei cittadini, semplice e efficiente". Lo dichiarano in una nota i deputati della commissione Finanze del MoVimento 5 Stelle.