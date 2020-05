Covid, salvo il 18enne coi polmoni bruciati

"Gli ospedali lombardi hanno realizzato l’ennesimo miracolo, salvando la vita di un ragazzo di 18 anni con i polmoni bruciati dal covid con una procedura senza precedenti, mantenendolo in vita in circolazione extracorporea dall'équipe di Terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano, nella tensostruttura provvista di macchina Ecmo e poi sottoponendolo ad un trapianto record, eseguito al Policlinico di Milano".



"Complimenti al San Raffaele e al Policlinico, complimenti a tutti i medici, chirurghi, ai loro staff e a tutti quelli che hanno collaborato. La Lombardia ancora una volta ha dimostrato di avere il miglior sistema ospedaliero in Italia a tra i migliori in assoluto in Europa!". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.