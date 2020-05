Omicidio Tobagi, se a sfilare ora è l'estrema Sinistra...

“Ieri con le loro bandiere sotto il Palazzo di Regione Lombardia, oggi si commemora Tobagi che dai loro beniamini venne ucciso. La schizofrenia della Questura deve finire”. Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, mercoledì ha "contestato duramente la decisione della Questura di far sfilare allegramente sotto Palazzo Lombardia i CARC, il Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo", si legge in una nota.



"Decisione ancor più grave non solo per l’apertura del fascicolo per le minacce e gli insulti ad Attilio Fontana, rivendicate con orgoglio dai CARC, ma anche per la concomitanza del 40 anniversario dell’omicidio Tobagi", prosegue la nota a cura dell'ufficio stampa del politico leghista. “Si tratta di rottamati degli anni di piombo che invitano alle loro feste brigatisti rossi per raccontare le loro gesta”, spiega Bastoni.



“La libertà di movimento di questi soggetti a Milano è imbarazzante per il questore e per il prefetto. Perché concedere la scorta a Fontana e poi fargli sfilare sotto il naso chi lo insulta e minaccia è veramente paradossale. In un Paese normale”, conclude Bastoni, “ci si dimetterebbe per molto meno”.