Toti: "Persi 385mila posti di lavoro"

"Chi mette in discussione questi numeri mette in discussione il lavoro di migliaia di donne e uomini di scienza che da mesi lavorano per sconfiggere il virus. Chi lo fa per paura ha la mia comprensione e spero si possa fidare delle istituzioni leggendo i numeri. Chi lo fa per politica o visibilità dovrebbe riflettere sul fatto che sta giocando sul futuro di un intero Paese. Secondo l'Istat sono già stati persi 385mila posti di lavoro a causa del lockdown. Abbiamo il dovere di ripartire". Così mercoledì il governatore ligure Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook pubblicando i dati del monitoraggio sulla Liguria del Ministero della Salute, vidimati dall'Istituto Superiore di Sanità.



Toti ha sottolineato che, per quel che riguarda la Liguria, gli indicatori di contagio sono positivi."Siete liberi di credere a quelli che trovano molto più spazio sui media al motto di 'good news, no news' - ha aggiunto - Siete liberi di credere a chi pronosticava 'picco virus a inizio estate', a chi prevedeva ospedali già pieni, andando contro le riaperture volute dalle Regioni, a chi tenta di fare politica o di avere visibilità cavalcando le paure della gente. I fatti sono questi e hanno il bollino dell'Istituto Superiore della Sanità".