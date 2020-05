Calenda: "L'alleanza Pd-M5s è un polo populista"

"Dario Franceschini è chiaro: quella tra Pd e M5S non è un'alleanza tattica ma strategica. Non serve per disarcionare Salvini, ma per costruire un nuovo polo che io considero populista. Azione è e sarà alternativa sia a questo polo che a quello Sovranista. Forse è tempo per i riformisti rimasti nel Pd (Gori, Quartapelle, Nannicini...) di cacciare la testa fuori dalla sabbia". Così il leader di Azione Carlo Calenda in merito all'alleanza permanente tra Pd e 5Stelle di cui parla Dario Franceschini in vista delle prossime elezioni regionali.