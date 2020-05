Cottarelli boccia le misure per la ripresa del Governo Conte

''L'ordine di grandezza degli interventi'' messi in campo dall'Italia, per un ammontare di 75 miliardi di indebitamento netto, ''è simile a quello delle misure introdotte negli altri principali paesi''. ''Per 32 paesi avanzati le misure che sono state prese, in termini di indebitamento e di garanzie, l'Italia è nella media degli altri paesi avanzati''. Lo ha affermato giovedì il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, Carlo Cottarelli, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato impegnate nell'esame del decreto legge rilancio.



"Le misure dovrebbero essere temporanee vista la natura temporanea dello shock ma alcune sono eccessivamente temporanee, come la Cig Covid, il bonus per gli autonomi, il reddito di emergenza. A meno di un'uscita rapida dalla crisi sarà quasi certamente necessario intervenire con ulteriori misure di sostegno al reddito", ha aggiunto il premier mancato.