Il sogno mondialista: passaporti nazionali? No, sanitari

Chi dovesse pensare che tutto questo circo pandemico abbia ostacolato la globalizzazione per via dei confinamenti, sbaglierebbe di grosso. Demonizzazione prossemico-gestuale, distanziamento sociale, occultamento dei volti sono tutte modalità sociologiche progettate per sradicare dai singoli individui i loro tradizionali connotati identitari e le loro prerogative affettive, sostituendoli, attraverso il clima di terrore e sospetto appositamente instaurato, con una nuova ed unica assegnazione categoriale tutta trasversale: sano o contagiato.



Lo stesso paradigma delle scarcerazioni arbitrarie è stato lampante della nuova ridefinizione concettuale di “giustizia sanitaria”; conseguentemente verrà ritarato anche il concetto costituzionale di libertà di spostamento, riformulandolo non più sulla base della fedina penale, ma del fatidico tampone. Un tampone la cui aleatorietà e fallacia si sono rivelate talmente evidenti e conclamate da poter rappresentare un problema democratico piuttosto serio, nel momento in cui esso dovesse assurgere a dogma di fede anziché restare un mero accertamento medico-sanitario dall'esito discutibile e quindi ripetibile.



Non vorremmo, infatti, dover assistere al paradosso di cittadini italiani immacolati, ma positivi a qualche tampone “di troppo” e quindi reclusi chissà dove, e clandestini con precedenti d'ogni sorta, ma liberi come il vento perché, toh!, risultati negativi al contagio. Non dimentichiamoci che il mondialismo si è sempre servito del rovesciamento valoriale e naturale delle forze in campo: e questa “pandemia” chiamata covid-19 ha rispettato pienamente il mefistofelico schema. Ha indebolito la parte più giovane e sana della società fiaccandone il sistema immunitario attraverso il confinamento; ha fatto cassa sui cittadini onesti senza toccare i delinquenti, notoriamente ben poco esigibili.



Ha incusso agli italiani paure “esistenziali” anche solo per andare a fare la spesa, equiparandoli a quanti non hanno nemmeno le credenziali minime per stare sul nostro territorio, figuriamoci per spostarvisi. Ha trasformato intraprendenti imprenditori in disperati suicidi, mentre ai clandestini regalava bonus e sanatorie (senza mai averne bloccato l'afflusso nonostante l'emergenza pandemica). E, se non apriremo gli occhi per tempo, otterrà pure di far apparire salvifica una classe politica dispotica e cialtrona che, per grazia ricevuta, ci “consente” ancora di dare qualche boccata d'aria, sia pur da dietro una fetida ed inutile mascherina.