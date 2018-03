"Veleni" tra magistrati a Tempio, perquisita redazione della "Nuova Sardegna"

Perquisita la redazione di Olbia della "Nuova Sardegna". In particolare i carabinieri hanno sequestrato pc, tablet e telefoni della giornalista di cronaca giudiziaria Tiziana Simula, che sabato scorso aveva firmato un articolo sulla vendita di Villa Ragnedda. Un'inchiesta - partita da un esposto-denuncia - in cui sono coinvolti magistrati, avvocati, professionisti e imprenditori. La giornalista è indagata per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio dal procuratore capo facente funzioni Andrea Garau, che sta per lasciare Tempio Pausania per ricoprire un nuovo incarico a Ferrara.



"La pubblicazione di un esposto presentato da un privato cittadino alla magistratura, un documento che tecnicamente non può essere considerato coperto da segreto istruttorio, ha dato occasione per una inaudita intrusione delle forze dell'ordine e della magistratura nella redazione olbiese della Nuova Sardegna", protestano in un comunicato congiunto la Fnsi, l'Associazione della Stampa Sarda, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, l'Ordine dei giornalisti della Sardegna e l'Unione cronisti sardi, che esprimono solidarietà alla collega e ai redattori della "Nuova Sardegna".



A quanto risulta, il motivo per cui l'attività della cronista è finita nel mirino degli inquirenti sarebbe riconducibile ad alcuni articoli pubblicati di recente dal quotidiano e relativi ai "veleni" che stanno ammorbando il palazzo di giustizia di Tempio, sconquassato da una bufera giudiziaria su iniziativa della Procura di Roma. Dall'arresto del giudice Vincenzo Cristiano alla maxi inchiesta sulle aste pilotate, con sei magistrati indagati, sino all'esposto trasmesso qualche giorno fa dalla Procura di Tempio a quella di Perugia.



Un dossier di 28 pagine in cui l'ex presidente del Palazzo di giustizia Francesco Mazzaroppi accuserebbe l'allora procuratore Domenico Fiordalisi di aver "nascosto" un fascicolo dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta. E sarebbe proprio quel documento, di cui "La Nuova Sardegna" ha dato conto, ad aver provocato l'indagine nei confronti di Tiziana Simula, che sarebbe indagata in base all'articolo 362 del codice penale, ossia per omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. Un'accusa sicuramente anomala, dato che Tiziana Simula è, appunto, una giornalista e non una incaricata di pubblico servizio

"I militari, incaricati dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno infatti sequestrato alla cronista Tiziana Simula il telefono personale e i computer personale e professionale. Quest'ultimo contiene tutta la posta, tanto quella personale quanto quella riservata diretta alla redazione olbiese della Nuova Sardegna, dove lavorano sei giornalisti". I cronisti del quotidiano sardo parlano di "gravissimo attacco alla libertà di stampa".