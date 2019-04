L'INSOSTENIBILE REGIME DELLA SINISTRA

La genetica incapacità della sinistra di accettare qualsiasi risultato elettorale a lei sfavorevole e la spocchiosa sicumera pseudo culturale auto referenziata, hanno prodotto le attuali storture politiche. Siamo arrivati al punto in cui le “primarie” vengono celebrate come fossero vere e proprie vittorie elettorali, per cui vai con il carrozzone mainstream e i fantasondaggi che ne conseguono. Di fatto, chi non accetta i dogmi prodotti dalla casta dei radical chic viene subito etichettato quale fascista, razzista, bigotto. Abdicati al rango di vassalli sono disposti passivamente e ben volentieri a subire l’aiuto delle forze mondialiste, le quali fanno letteralmente opposizione al posto loro, insomma il classico lavoro sporco, vedi mannaie finanziarie, accanimenti giudiziari e incursioni di ogni genere, sopra le quali, di norma, viene messo il cappello dei “diritti civili”, alibi che strumentalizzano e utilizzano per celare la più becera sete di potere che hanno. Del resto se un avversario politico non riescono a batterlo sul campo elettorale sanno che le sovrastrutture, sia interne che esterne, alla fine lavoreranno al posto loro. Assistiamo alla vergogna che faziosissimi “giornalisti” di sinistra, assoldati dalla televisione pubblica, pilotino talk show in modo del tutto manicheo e questo obbrobrio di informazione addirittura siamo costretti a finanziarlo con tanto di bolletta! Un’altra forza che la sinistra sta cercando di utilizzare per tentare il golpe dolce ed il ribaltone è certamente il M5S. Si sono resi conto che questo movimento è plasmabile, per cui potrebbe tornare utile in vista di un qualche dialogo futuro e sarà anche un caso, ma dalla vicenda “diciotti” ne esce indagato solo Salvini! Nonostante i memoriali degli altri protagonisti del M5S. E’ del tutto evidente che la popolarità di Salvini sta preoccupando molto la sinistra nostrana e non, per cui temo che dovremo assistere ad ulteriori colpi bassi sia dall’interno del governo stesso tramite gli “innaturali” partner di convenienza, i quali potrebbero ricevere in dono “gratuito” situazioni giudiziarie da utilizzare per arginare le pretese politiche dell’ingombrante alleato e sia dall’esterno, tramite tutti i rivoli di potere che nel tempo la sinistra ha costruito per mantenersi e autocelebrarsi. Ad ogni modo non bisogna incorrere nell’errore che temano soltanto l’ascesa di “Salvini” ed il suo consenso, no, perché gli uomini passano, ma le ideologie rimangono. Qui si tratta piuttosto di resistere e reagire ad un regime rabbioso che non accetta scelte democratiche. BIZZINI GIUSEPPE