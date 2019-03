Maltrattava i bambini, arrestata maestra d'asilo. Calderoli: "Inasprire le pene"

"Un’altra maestra di asilo arrestata per gravi maltrattamenti a bimbi di meno di tre anni. È l’ennesimo caso in un lasso di tempo brevissimo. A prescindere da questo arresto, su cui spetta alla magistratura approfondire e su cui non esprimo giudizio, credo sia arrivato il momento di intervenire con urgenza non solo con gli impianti di video sorveglianza, che a questo punto sono necessari, ma anche introducendo un reato ad hoc, da sanzionare con la massima severità perché non possiamo accettare che chi ha la responsabilità dei bambini (ma anche di altri soggetti deboli, anziani, malati, disabili) commetta abusi o violenze".



"Un reato specifico per insegnanti o educatori, per chi abbia una formazione e una responsabilità nell’affidamento dei bambini. Per questo proporrò una pena elevata per questo specifico tipo di reati, reati paragonabili, per la gravità e le conseguenze che hanno su un bambino, alla violenza sessuale per un adulto". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.





I casi, in questi ultimi giorni, in realtà si sprecano. Umiliazioni, vessazioni e schiaffi a 19 bambini di soli tre anni. Per questo gli agenti della polizia locale hanno notificato a Roma zona Portuense, a un maestro di 42 anni la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai minori. Altri due episodi di maltrattamenti su bambini sono avvenuti in un asilo nido di Cernobbio e in un’altra struttura di Varzi, in provincia di Pavia. Una educatrice d’asilo è stata arrestata, nel Comasco, per ripetuti maltrattamenti verso i bambini. E una maestra e titolare di un asilo di Varzi, in provincia di Pavia, è stata arrestata dopo le indagini della Guardia di Finanza per maltrattamenti sui minori ospiti della struttura.