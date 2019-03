Il Salario Minimo da dignità al lavoro

Questo articolo si potrebbe concludere ancor prima di nascere, asseverando che non sia dignitoso lavorare, qualsiasi impiego si svolga, dedicando il proprio tempo ad una mansione sotto una certa soglia remunerativa. Perché il tempo è sacro, il tempo che dedichiamo al lavoro ci serve per vivere, e questo purtroppo sempre più spesso avviene con mille difficoltà, annaspando e restando sulla soglia della sopravvivenza.



Anni fa i dati della povertà relativa o assoluta si scindevano tra chi un impiego lo aveva e chi no, oggi invece all’interno dello stesso mondo del lavoro, come denunciato da un ventennio, ci sono i nuovi poveri, a causa di salari troppo bassi. Sono lontanissimi i fasti della scala mobile e dei punti di contingenza, quando le retribuzioni tenevano automaticamente il passo del costo della vita, adeguandosi all’andamento dell’inflazione.



Ad un certo punto si è demandato tutto alla contrattazione collettiva tra le associazioni imprenditoriali ed i sindacati, dando un potere enorme a quest’ultimi nel mondo della rappresentanza del lavoro. Forte fino agli ’80-’90, questo ruolo è andato via via scemando sino ai giorni nostri, dove i pensionati fanno da padrone fra gli iscritti, i giovani non sanno cosa sia un patronato (se non per chiedere qualche bonus povertà), e restano i settori storicamente “forti”, dove c’è ancora qualche straccio di tutela da difendere. Pensiamo a banche, assicurazioni, servizi d’igiene urbana, trasporto, siderurgia, dipendenti pubblici, metalmeccanici.



Resistono abbarbicati ad un martoriato CCNL quelli del “posto fisso”, ma attenzione, solo in relazione alle assunzioni antecedenti il 07 marzo 2015, giorno d’entrata in vigore del Jobs Act con l’eliminazione dell’Articolo 18. Oggi resta un mercato selvaggio, globale, schiacciato verso il modello cinese ed i mini jobs tedeschi, senza contributi, condizioni igieniche, di sicurezza, ferie, riposi, ed indennità varie. Per qualche furbo del cartellino abbiamo impiccato milioni di persone in nome della precarietà, dell’insoddisfazione lavorativa, della frustrazione, dell’incapacità di consumare, vivere, procreare, acquistare casa e mettere su famiglia.



Alla luce di queste trasformazioni storiche e culturali, è surreale il dibattito che vede contrarietà forti verso il salario minimo, forse le stesse ch’erano veicolate contro il reddito di cittadinanza così com’è oggi, ovvero un sussidio per condizioni di estremo disagio. Per rilanciare l’economia, e quindi spingere la domanda interna, non si può non partire dal basso, dai consumatori, da coloro che devono sostenere il lievito della crescita, grazie al ritmo con cui “investono” il loro denaro. Difficile riempire le pizzerie, gli alberghi, il carrello della spesa, mettere dei risparmi in banca, ottenere o avere il coraggio di chiedere prestiti e mutui per investimenti od appartamenti, quando a casa si portano 1-2-3 euro l’ora, lavorando molto oltre le 35-40 ore settimanali previste dai full time.



Quelli che prima erano lavoretti estivi, stagionali, periodici, come le ripetizioni, le colf, i servizi di pulizia, gli strilloni, o sono spariti o sono diventati le uniche fonti di sostentamento e di prospettiva. La gig economy, questa nuova forma che ci ha fatto conoscere i riders che consegnano cibo a domicilio, non è qualcosa per arrotondare, ma per tanti, troppi, diventa l’unica fonte a cui appendere il proprio destino.



Il salario minimo dunque è un baluardo contro lo sfruttamento, un ripristino della dignità che mette al centro le persone ed il loro tempo dedicato agli impieghi. Non pensiona i contratti collettivi, e non permette di spingere verso il basso quei mestieri che hanno già minimi tabellari più elevati, ma al contrario, spinge in emersione tutti gli altri che stanno ampiamente sotto questa soglia. Alcuni li abbiamo citati prima. Certo, si può contestare un possibile aumento del nero, ma questo andrà contrastato sempre più duramente e con controlli più rapidi ed incisivi.



Delocalizzare altrove? Tipo i call center i Polonia? È un fenomeno che abbiamo già vissuto, e si dovrà lottare, oltre che con una grande operazione culturale e patriottica, anche con dei chiari limiti legislativi. Obbligando per esempio le imprese che offrono servizi di assistenza telefonica ad operare nel Paese dove vendono i loro prodotti. La stessa cosa che si vuole fare con i marchi storici, d’altronde. Non si può acquisire la Pernigotti, smembrarne gli impianti, e fare cioccolato italiano in Turchia.



Il protezionismo intelligente, e non sciovinista, scuda le classi sociali dal dumping sociale e salariale. Fa sì che il latte italiano non costi meno di quello sloveno (inclusi i costi di trasporto, sic!), o che i pastori sardi non si trovino il pecorino taroccato sul mercato che porta sottocosto il loro operato. E allo steso tempo, protegge gli imprenditori coraggiosi, che restano in Italia, che fanno dell’eccellenza e del rispetto delle leggi la loro bandiera. È il momento che tutti gli operatori indossino la divisa della Nazionale, perché in gioco c’è di più. Molto di più degli egoismi di settore. V’è la sopravvivenza di tutta la nave Italia.