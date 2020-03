L'imam di Hamas benedice il virus e l'Isis invoca maggiori sofferenze per le nazioni crociate

Un mondo intero, unito come non mai, prega Dio contro il coronavirus affinché aiuti gli scienziati a sconfiggere il Covid-19 e gli ammalati a guarire. Tutti invocano Dio a protezione dell'umanità, tutti, tranne l'islam radicale che, al contrario, contro il resto del mondo, come riportato da Libero in edicola, considera il virus una benedizione che colpisce i paesi occidentali. Sono proprio demoniache le parole dell'imam di Hamas che durante il suo "sermone" rilanciato da Al-Aqsa TV, emittente televisiva di Hamas, ha lodato la pandemia definendola una vendetta divina.



Frasi che solo un indemoniato potrebbe proferire, frasi che nessun dio d'amore vorrebbe sentir predicate da un suo discepolo: "guardate come sono deserte le loro città, guardate quanto sono vuote le loro strade e guarda quanto è affollata questa moschea", è il contenuto di alcuni dei commenti tradotti dall'East Media Research Institute. Parole di odio specie contro Israele e gli Stati Uniti d'America: "Allah ci ha inviato un solo soldato. Cosa sarebbe successo se avesse inviati cinquanta come il coronavirus? Ha inviato un solo soldato e ha colpito tutti e cinquanta gli stati americani".



L'imam aggiunge: "Allah sia lodato, guardate come chiunque si schieri contro la moschea di Al-Aqsa venga distrutto dai soldati di Allah". Sulla stessa vergognosa linea i contenuti di una newsletter dell'Isis che ha descritto la pandemia come un "tormento doloroso" divino contro "nazioni crociate": "Chiediamo a "dio" di aumentare il loro tormento e salvare i credenti da tutto ciò". Questo il contenuto della newsletter come rivelato il ricercatore britannico Aymenn Jawad Al-Tamimi.