“Cari figli! Siate coraggiosi!”

Dal 1981 Medjugorje, piccola cittadina dell'ex Jugoslavia (attualmente fa parte del cantone dell’Erzegovina), è sulla ribalta dei media e dei pellegrini di tutto il mondo per le presunte apparizioni mariane. Due milioni i fedeli che ogni anno la visitano e che, negli scorsi giorni, hanno avuto la notizia della chiusura della parrocchia di San Giacomo a Medjugorje, comunicata dal parroco padre Marinko Sakota. Dopo la chiusura di Lourdes, evidentemente, anche questa misura restrittiva si è resa necessaria per soddisfare le richieste del Governo ed evitare la diffusione dei contagi del virus Covid-19, causa dell’emergenza sanitaria mondiale in atto. Spenti anche gli altoparlanti che diffondevano le celebrazioni all’esterno, sempre allo scopo di evitare l’assembramento di persone e facilitarne il contagio.

In realtà, pure se pare che a Medgugorje ancora oggi non ci siano stati casi di persone contagiate dal virus, sono stati però segnalati casi positivi al coronavirus nei paesi limitrofi e, in particolare, a Mostar, unico centro abitato della zona ad avere un vero e proprio presidio medico.

Altra notizia che ha turbato i fedeli è stata anche quella della fine delle presunte apparizioni della Madonna che avvenivano ogni 2 del mese, stando a quanto comunicato dalle veggenti e riferito dai fedeli. Nel messaggio mensile del 25, invece, che continuerebbe ad essere dato dalla Vergine Maria e che è stato rivolto quindi mercoledì scorso dalla Parrocchia di Medjugorje attraverso la veggente Marija, la Madonna avrebbe detto, fra l’altro: “Siate coraggiosi e decidetevi per la santità. Vedrete la conversione nei vostri cuori e nelle vostre famiglie, la preghiera sarà ascoltata, Dio esaudirà le vostre suppliche e vi darà la pace. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata” (Messaggio del 25 marzo 2020).

Proprio in questi giorni è pubblicata in edicola sul mensile Medjugorje. La presenza di Maria (anno X, numero 3, marzo 2020), un’intervista a David Murgia, sul recente Dossier vaticano a proposito delle apparizioni che il giornalista di Tv2000 ha da poco pubblicato. Secondo questo documentato cronista cattolico, che molti conoscono come conduttore delle trasmissioni "Vade Retro" e "Indagine ai Confini del Sacro", in onda sulla televisione dei Vescovi Italiani, la famosa Relazione finale della Commissione Internazionale di inchiesta su Medjugorje, costituita nel marzo 2010 da Papa Francesco con il Card. Camillo Ruini Presidente, approda al riconoscimento delle sole prime 7 apparizioni. Quelle successive e che arrivano fino ai nostri giorni, pertanto, sarebbero solo “rivelazioni private”. Murgia ne parla nel suo libro Rapporto su Medjugorje. Il Dossier vaticano mai pubblicato (Edizioni Il Segno di Giona, Roma 2020, 106 pagine).