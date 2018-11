Manovra, il Governo al lavoro per un'intesa con l'Ue

Governo al lavoro per trovare un punto di caduta nel negoziato con Bruxelles per evitare la procedura d'infrazione sul debito. Il commissario Moscovici spiega che allo stato la procedura sarebbe necessaria, il problema 'non sono le cifre ma le regole, il dialogo continuerà fino all'ultimo perché eventuali sanzioni sarebbero un fallimento'.



Per il vicepremier leghista, Matteo Salvini, sarà fatto il possibile per evitare l'infrazione. Ma per l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, non ci sarà nessun rinvio per il reddito di cittadinanza e per quota 100. Ma sul fatto che possa partire a marzo, il ministro degli Interni dice: "Non ci metto le mani sul fuoco".





Sul reddito di cittadinanza e quota 100 per l'accesso alla pensione "non si può aspettare, dobbiamo farlo subito", ha ribadito anche in serata il ministro di Maio a Di Martedì su La7. "Se qualcuno non vuole farci portare a casa quota 100 o il reddito di cittadinanza - ha detto riferendosi alle preoccupazioni in Europa - allora rispondo a tono, scelgo i cittadini". "Non è una battaglia contro l'Europa - ha aggiunto - ma vogliamo portare a casa le promesse che abbiamo fatto sulle emergenze".