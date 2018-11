Reddito di cittadinanza, Salvini: "A marzo"

Intervistato sul reddito di cittadinanza a marzo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde: "Conto che sia così, penso che si stia lavorando per questo". "Ma le mani sul fuoco non le metto neanche per me stesso", dice in conferenza stampa alla Camera il ministro dell'Interno. Le risulta - domanda un cronista - che siano pronte sei milioni di tessere per il reddito di cittadinanza? "Non lo so", risponde il vicepremier.