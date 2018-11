Facci affetta la Boldrini: "Fine ridicola, ora supplica una poltrona del Pd"

Non ha peli sulla lingua, l'opinionista di Libero Filippo Facci che oggi, sul quotidiano milanese, passa al tritacarne Laura Boldrini, colei che andava predicando che avremmo dovuto adeguarci allo stile di vita degli immigrati, ma che non riesce ad adeguarsi all'idea di essere fuori dalla politica.



E che pertanto in questi giorni tira fuori il solito ritornello radical-chic anti-populista e anti-cattivoni-di-destra. Non mancando di appigliarsi all'escamotage delle "quote rosa" per rivendicare una poltrona ("Mi chiedo perché su sette candidati congressuali del Pd non c' è una donna").





Facci va oltre e decodifica il Boldrini-pensiero: "In sostanza si è messa in vendita sulle bancarelle politiche natalizie, e questo con la tipica tecnica femminile di blandire il potenziale acquirente (il Pd) prendendolo a male parole che però sono parole d' amore". Per Facci quando Laura dice una cosa significa altro; ad esempio quando afferma che "non possiamo disinteressarci del Pd che è la principale forza del centrosinistra, e speriamo che dal congresso esca una linea di discontinuità", significa "Se il Pd mi prendesse sarebbe una linea di discontinuità". E via dicendo.



Facci fa nera l'ex ministra: sottolinea come nei suoi discorsi pubblici giochi sulla sua presunta autorevolezza; come rimarchi che il suo ex partito, l'ormai defunto LeU, con il Pd era "differente ma non troppo", come a dire: "Prendetemi, sono una di voi"; sottolinea come Boldrini strizzi l'occhio a Zingaretti, che potrebbe aprirle la porta d'accesso al Partito Democratico e, dulcis in fundo, come torni sempre a bomba sul solito discorso pro-immigrazione ("fermiamo l'onda nera della democrazia illiberale").



E in sostanza, ma questo lo aggiungiamo noi, come butti sul piatto come credenziali tutti quei temi che hanno contribuito alla scomparsa del suo partito. Per la serie, errare è umano, ma perseverare è diabolico...